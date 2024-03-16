Литвинов: «Не представляю «Спартак» без Промеса»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

«Конечно, не могу представить «Спартак» без Промеса. Он долгое время провел здесь. Один из лидеров. Даже не хочется представлять. Все переживают и надеются, что он скоро вернется», – сказал Литвинов.