Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Литвинов: «Не представляю «Спартак» без Промеса»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

    «Конечно, не могу представить «Спартак» без Промеса. Он долгое время провел здесь. Один из лидеров. Даже не хочется представлять. Все переживают и надеются, что он скоро вернется», – сказал Литвинов.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
    • Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.

    Новости по теме
    Сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ 6
    Мележиков рассказал о стычке с Промесом 8
    Процесс экстрадиции Промеса в Нидерланды может занять годы 24
    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1710615327
    Кто же теперь кокаином команду снабжать будет???...)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+