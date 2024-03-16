Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мележиков рассказал о стычке с Промесом

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков вспомнил стычку с Квинси Промесом.

    – Была у меня и с Промесом стычка, уже при Гильермо Абаскале.

    – Что случилось?

    – В Ростове накануне матча собрал совет – Джикию, Селихова, Зобнина и Промеса: «У нас новые акционеры. Сейчас такой момент, что очень важно добиться победы. Прошу вас, потолкуйте с молодыми игроками. Достучитесь до каждого, мотивируйте...»

    Все кивнули: «Не волнуйтесь, сделаем». Позже выяснилось, что никто команду не собирал, никому ничего не говорили. Готовились как к рядовому матчу. Меня не услышали.

    – «Спартак» проиграл?

    – 2:4. В раздевалке к этой теме не возвращался. А когда вечером в гостинице столкнулся с Промесом, высказал не претензию – сожаление. Мол, что ж ты, вице-капитан, не помог, хотя обещал? Мы ведь за день до игры разговаривали... Квинси отреагировал не вполне адекватно, даже немного агрессивно.

    – Нахамил?

    – Мне сложно нахамить, и он это понимал. Начал возмущаться: «Я что, один в команде?!». Ответ мне не понравился. Слово за слово – и разговор пошел уже на повышенных тонах. В какой-то момент мне просто глаза затмило. В конце концов Промес с моими доводами согласился. С тех пор называет меня: «Крейзи босс».

    • Мележиков покинул «Спартак» в прошлом году.
    • Промес сейчас в ОАЭ, откуда может состояться его экстрадиция в Нидерланды.
    • На родине он приговорен к 7,5 года лишения свободы.

    Новости по теме
    Известен тренер «Спартака», который извинялся перед командой на колене 8
    Стало известно, чем Зарема занималась в «Спартаке» 8
    Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся назначении Сетьена 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+