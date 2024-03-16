Мележиков рассказал о стычке с Промесом

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков вспомнил стычку с Квинси Промесом.

– Была у меня и с Промесом стычка, уже при Гильермо Абаскале.

– Что случилось?

– В Ростове накануне матча собрал совет – Джикию, Селихова, Зобнина и Промеса: «У нас новые акционеры. Сейчас такой момент, что очень важно добиться победы. Прошу вас, потолкуйте с молодыми игроками. Достучитесь до каждого, мотивируйте...»

Все кивнули: «Не волнуйтесь, сделаем». Позже выяснилось, что никто команду не собирал, никому ничего не говорили. Готовились как к рядовому матчу. Меня не услышали.

– «Спартак» проиграл?

– 2:4. В раздевалке к этой теме не возвращался. А когда вечером в гостинице столкнулся с Промесом, высказал не претензию – сожаление. Мол, что ж ты, вице-капитан, не помог, хотя обещал? Мы ведь за день до игры разговаривали... Квинси отреагировал не вполне адекватно, даже немного агрессивно.

– Нахамил?

– Мне сложно нахамить, и он это понимал. Начал возмущаться: «Я что, один в команде?!». Ответ мне не понравился. Слово за слово – и разговор пошел уже на повышенных тонах. В какой-то момент мне просто глаза затмило. В конце концов Промес с моими доводами согласился. С тех пор называет меня: «Крейзи босс».