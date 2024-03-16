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    Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы

    19 марта суд рассмотрит ходатайство Дани Алвеса о его временном освобождении.

    Бразилец хочет, чтобы его временно выпустили из тюрьмы, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.

    • 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.

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    Источник: Mundo Deportivo

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