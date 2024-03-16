Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы

19 марта суд рассмотрит ходатайство Дани Алвеса о его временном освобождении.
Бразилец хочет, чтобы его временно выпустили из тюрьмы, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу.
- 22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Дани должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.