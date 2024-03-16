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    • Президент «Сочи» – о Морено: «Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства»

    Президент «Сочи» – о Морено: «Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг доволен работой нового главного тренера команды Роберта Морено.

    – Как вам Роберт Морено? СМИ писали, что вы дали установку подписать его во что бы то ни стало, как только узнали о такой возможности.

    – Да. У Морено совершенно другой подход: он разговаривает с каждым игроком, объясняет, где и в какой момент этот футболист должен быть на поле.

    Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства. Это профессиональный человек и аналитик! Что будет дальше, покажут следующие матчи. А их еще много.

    – Верите, что Морено спасет «Сочи» от вылета?

    – Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у него получится.

    Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать – вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть. Так что посмотрим. Но «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!

    • Испанец возглавил «Сочи» в декабре.
    • Команда занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 20 туров.
    • После возобновления сезона сочинцы дважды сыграли вничью в чемпионате и вылетели из Фонбет Кубка России от «СКА-Хабаровска».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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