Президент «Сочи» – о Морено: «Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг доволен работой нового главного тренера команды Роберта Морено.

– Как вам Роберт Морено? СМИ писали, что вы дали установку подписать его во что бы то ни стало, как только узнали о такой возможности.

– Да. У Морено совершенно другой подход: он разговаривает с каждым игроком, объясняет, где и в какой момент этот футболист должен быть на поле.

Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства. Это профессиональный человек и аналитик! Что будет дальше, покажут следующие матчи. А их еще много.

– Верите, что Морено спасет «Сочи» от вылета?

– Мы всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у него получится.

Главное, чтобы обстоятельства позволили это сделать – вокруг много подводных камней, которых могло бы и не быть. Так что посмотрим. Но «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!