Шалимов упрекнул Абаскаля

Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избегает четких ответов на конкретные вопросы.

«У меня ощущение, что Абаскаль уходит в нефутбольное объяснение происходящему, дает сигналы, которые не так просто понять – ответы про жену на пресс-конференции, пословицы про волка и собак...

Очевидно, что есть простые футбольные вопросы, ответы на которые мы не получаем на поле в игре: плохие взаимодействия форвардов, игра на флангах.

Работать в такой обстановке, как сейчас, достаточно тяжело – слишком много негатива: нет результата, отсутствие Промеса.

Остается 10 игр плюс матчи Кубка. И выступать, на мой взгляд, будут так же, как осенью и весной – очень неровно по игре, по результату. Один матч – ура-ура, а потом – провал, как с «Факелом».

Говорить о том, что потенциал состава невысок, я не готов – состав неплохой, но играет от 60-70% потенциала, мало наигранных вещей. Все стараются себя показать, но это не просмотровые матчи, надо показывать то, что наработали и давать результат», – сказал Шалимов.