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    Шалимов упрекнул Абаскаля

    Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избегает четких ответов на конкретные вопросы.

    «У меня ощущение, что Абаскаль уходит в нефутбольное объяснение происходящему, дает сигналы, которые не так просто понять – ответы про жену на пресс-конференции, пословицы про волка и собак...

    Очевидно, что есть простые футбольные вопросы, ответы на которые мы не получаем на поле в игре: плохие взаимодействия форвардов, игра на флангах.

    Работать в такой обстановке, как сейчас, достаточно тяжело – слишком много негатива: нет результата, отсутствие Промеса.

    Остается 10 игр плюс матчи Кубка. И выступать, на мой взгляд, будут так же, как осенью и весной – очень неровно по игре, по результату. Один матч – ура-ура, а потом – провал, как с «Факелом».

    Говорить о том, что потенциал состава невысок, я не готов – состав неплохой, но играет от 60-70% потенциала, мало наигранных вещей. Все стараются себя показать, но это не просмотровые матчи, надо показывать то, что наработали и давать результат», – сказал Шалимов.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 31 очком.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1710581163
    Хоть Шалимов и сам сектант тупой но здесь он прав! Про овцу так это ваще нет слов, Булгаков отдыхает
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    Skull_Boy
    1710582870
    Кто бы мычал
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    ...уефан
    1710583059
    ... ещё добавить к сказанному, что чётко выстроенную схему в последних официальных матчах можно видеть, только в начале первого и второго таймов. Всё остальное - сумбур, что в атаке, что в обороне, всё сваливается в эпизоды с плюсом или минусом. Нет того с чем входили в прошлый сезон... Абаскаль за чем-то продолжил свои экспромты...
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