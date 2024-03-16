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    • Президент «Сочи» – о дружбе с «Зенитом»: «Чем они могут нам помочь? Мне непонятно»

    Президент «Сочи» – о дружбе с «Зенитом»: «Чем они могут нам помочь? Мне непонятно»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг отверг слухи об особых отношениях клуба с «Зенитом».

    – Клуб сильно обновился в зимнее трансферное окно – и в этом контексте многие снова говорили про дружбу с «Зенитом». Как вы на это реагируете?

    – А что значит «дружба с «Зенитом»? Мы начинали в Санкт-Петербурге. Но дружим мы со всеми командами. Здесь нет какого-то предпочтения.

    – То есть разговоры про помощь «Зенита» – выдумки?

    – А каким образом они нам помогают? Мы выходим играть против «Зенита», как и против всех остальных. Этот вопрос мне непонятен. Чем «Зенит» может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?

    – Речь о другом: например, Сутормина не отдавали ни в ЦСКА, ни в «Ростов». А в «Сочи» он перешел.

    – Потому что мы были первые! Мы с самого начала разговаривали про Сутормина. Просто договориться – это уже другой вопрос.

    Сутормин до сих пор форму не набрал. Он долго не играл, ему нужно прибавлять. Он сейчас не в том состоянии, в котором должен находиться.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (9)
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    Айболид
    1710579441
    Ща секта тебе на пальцах растолкует . Обожди малехо .
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    TIMOTHY
    1710580059
    Сочи никогда не были в дружбе с Зенитом! А вот со Спартаком у них непонятки
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    Cleaner
    1710581360
    ФАРМ-клуб Зенита дружит с Зенитом. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    ...уефан
    1710583954
    ...говорил и при этом странно смотрел куда-то в сторону и в даль...
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    momwig_
    1710586142
    Коселёк, коселёк! Какой коcелёк?! На, обыси! Обыси! ©
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