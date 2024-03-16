Президент «Сочи» – о дружбе с «Зенитом»: «Чем они могут нам помочь? Мне непонятно»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отверг слухи об особых отношениях клуба с «Зенитом».

– Клуб сильно обновился в зимнее трансферное окно – и в этом контексте многие снова говорили про дружбу с «Зенитом». Как вы на это реагируете?

– А что значит «дружба с «Зенитом»? Мы начинали в Санкт-Петербурге. Но дружим мы со всеми командами. Здесь нет какого-то предпочтения.

– То есть разговоры про помощь «Зенита» – выдумки?

– А каким образом они нам помогают? Мы выходим играть против «Зенита», как и против всех остальных. Этот вопрос мне непонятен. Чем «Зенит» может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?

– Речь о другом: например, Сутормина не отдавали ни в ЦСКА, ни в «Ростов». А в «Сочи» он перешел.

– Потому что мы были первые! Мы с самого начала разговаривали про Сутормина. Просто договориться – это уже другой вопрос.

Сутормин до сих пор форму не набрал. Он долго не играл, ему нужно прибавлять. Он сейчас не в том состоянии, в котором должен находиться.