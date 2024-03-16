В субботу, 16 марта, в 29-м туре испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Реал». Матч пройдет в Памплоне, начало – в 18:15 (мск).
«Осасуна»
Команда Ягобы Аррасате набрала 36 очков и находится на 10-м месте в испанской Примере. «Осасуна» добыла 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 31:39.
«Реал»
«Реал» набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти добыли 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 60:18.
У мадридской команды больше всего побед, меньше всего поражений, лучшая разница забитых и пропущенных.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 07.10.23 «Реал» – «Осасуна» – 4:0;
- 18.02.23 «Осасуна» – «Реал» – 0:2;
- 02.10.22 «Реал» – «Осасуна» – 1:1;
- 20.04.22 «Осасуна» – «Реал» – 1:3;
- 27.10.21 «Реал» – «Осасуна» – 1:1.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Реал»
«Реал» смотрится мощнее своего соперника по всем показателям. Трудно сказать, что может помешать гостям выиграть. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.55.