В субботу, 16 марта, в 29-м туре испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Реал». Матч пройдет в Памплоне, начало – в 18:15 (мск).

«Осасуна»

Команда Ягобы Аррасате набрала 36 очков и находится на 10-м месте в испанской Примере. «Осасуна» добыла 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей 31:39.

«Реал»

«Реал» набрал 69 очков и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Карло Анчелотти добыли 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 60:18.

У мадридской команды больше всего побед, меньше всего поражений, лучшая разница забитых и пропущенных.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Осасуна» – «Реал»

«Реал» смотрится мощнее своего соперника по всем показателям. Трудно сказать, что может помешать гостям выиграть. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.55.