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    Тикнизян не поедет в сборную Армении – известна причина

    «Локомотив» сообщил о повреждении защитника Наира Тикнизяна.

    «Медицинское обследование Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.

    В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй», – написали москвичи.

    • Тикнизян стоит 7 миллионов евро – более дорого из армян стоит только Эдуард Сперцян (18 миллионов).
    • У Наира 10 матчей за Армению, 1 гол.
    • 22 марта Армения проведет товарищеский матч с Косово, 26 марта – с Чехией.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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