Тикнизян не поедет в сборную Армении – известна причина

«Локомотив» сообщил о повреждении защитника Наира Тикнизяна.
«Медицинское обследование Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.
В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй», – написали москвичи.
- Тикнизян стоит 7 миллионов евро – более дорого из армян стоит только Эдуард Сперцян (18 миллионов).
- У Наира 10 матчей за Армению, 1 гол.
- 22 марта Армения проведет товарищеский матч с Косово, 26 марта – с Чехией.