Тикнизян не поедет в сборную Армении – известна причина

«Локомотив» сообщил о повреждении защитника Наира Тикнизяна.

«Медицинское обследование Наира Тикнизяна выявило незначительное повреждение мышц задней поверхности бедра. Из-за травмы защитник пропустит мартовский сбор национальной команды Армении.

В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй», – написали москвичи.