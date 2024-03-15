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    Психолог вынес диагноз Промесу

    Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поведение спартаковца Квинси Промеса.

    • Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Промес – лучший бомбардир «Спартака» среди легионеров.

    «Нашим легионерам не ставят психиатрические заключения. У них проверяют биохимию и оценивают состояние сердечно-сосудистой системы. Но мы не знаем, в каком психическом состоянии попадают сюда иностранцы. Голландия – не самая спокойная страна. Конечно, хорошо предъявлять обвинения в торговле наркотиков, но в Голландии это достаточно повседневное мероприятие. Эта страна гордится своей свободой, а Квинси – их яркий представитель.

    Судя по всем делам Промеса, у него психотип асоциального психопата. Поставить этот диагноз официально не имею права, для этого мне нужно его разрешение на обследование. То, что мы знаем о нем, отражает его состояние психики, которое уже требует как минимум психиатрической экспертизы. Надо четко понимать, что талант – это одно, состояние здоровья – другое. Уверен, психоневролог его не обследовал.

    Мы легко относимся к привлечению легионеров. Руководство «Спартака» не знало, что он официально под уголовным преследованием? Знало, но позволяло игроку жить в России и зарабатывать деньги. Во всей этой истории Квинси Промеса жалко. Безусловно, футболист он талантливый, приносящий команде большую пользу. Но означает ли это, что человек с такой «кредитной историей» должен и может зарабатывать деньги? Лишь из-за того, что он не из России?

    У меня нет выводов по данной ситуации. Только одни вопросы: почему с такой историей человек вообще выходит на поле? Что думают об имидже клуба и федерации [РФС]? У нас это нормально или нарушение?» – сказал Гущин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2024 23:53
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    Комментарии (1)
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    NewLife
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    Это о таких психологах В Высоцкий писал: Я не желаю славы, и Пока я в полном здравии - Рассудок не померк еще, - и это впереди,- Вот главврачиха - женщина - Пусть тихо, но помешана,- Я говорю: "Сойду с ума!"- она мне: "Подожди!" Я жду, но чувствую - уже Хожу по лезвию ноже: Забыл алфавит, падежей припомнил только два... И я прошу моих друзья, Чтоб кто бы их бы ни был я, Забрать его, ему, меня отсюдова!
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