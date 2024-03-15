Генич определил идеального тренера для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посоветовал «Спартаку» вернуть Валерия Карпина из «Ростова».
«Почему вижу в «Спартаке» Карпина? Идеологически, по футболу, по требовательности, по наглости, по работе с игроками Карпин подходит лучше всего», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Карпин возглавлял «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Между этими двумя отрезками команду тренировал Унаи Эмери.
- Также Карпин тренирует сборную России.
- Контракт главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля истекает через год.