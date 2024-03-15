Генич определил идеального тренера для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посоветовал «Спартаку» вернуть Валерия Карпина из «Ростова».

«Почему вижу в «Спартаке» Карпина? Идеологически, по футболу, по требовательности, по наглости, по работе с игроками Карпин подходит лучше всего», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.