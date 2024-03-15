Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Генич определил идеального тренера для «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посоветовал «Спартаку» вернуть Валерия Карпина из «Ростова».

    «Почему вижу в «Спартаке» Карпина? Идеологически, по футболу, по требовательности, по наглости, по работе с игроками Карпин подходит лучше всего», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Карпин возглавлял «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Между этими двумя отрезками команду тренировал Унаи Эмери.
    • Также Карпин тренирует сборную России.
    • Контракт главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля истекает через год.

    Новости по теме
    Генич назвал клуб РПЛ, за который болеет 7
    Генич назвал следующего тренера «Спартака» 41
    Генич оценил игру «Спартака» в матче с «Факелом» 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+