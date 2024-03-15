Стало известно, где находится Промес после ареста

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес находится в одной из камер большого тюремного комплекса недалеко от аэропорта Дубая.

По данным De Telegraaf, нидерландца не помещали в тюрьму «Аль‑Авир», где есть специальное отделение для задержанных, ожидающих экстрадиции.