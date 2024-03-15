Стало известно, где находится Промес после ареста

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес находится в одной из камер большого тюремного комплекса недалеко от аэропорта Дубая.
По данным De Telegraaf, нидерландца не помещали в тюрьму «Аль‑Авир», где есть специальное отделение для задержанных, ожидающих экстрадиции.
- Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.