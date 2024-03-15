Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Стало известно, где находится Промес после ареста

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес находится в одной из камер большого тюремного комплекса недалеко от аэропорта Дубая.

    По данным De Telegraaf, нидерландца не помещали в тюрьму «Аль‑Авир», где есть специальное отделение для задержанных, ожидающих экстрадиции.

    • Ранее 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Быстров: «Промес никакой не преступник» 52
    Новые подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ 25
    Бубнов: «Потолок «Спартака» – четвертое место, в команде творится полный бардак» 37
    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710522454
    Поменял наркосклизняк пентхаус в Дубае на тюремные нары. Гыгыгы
    Ответить
    qwertyйцукен
    1710523336
    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Последние сообщения о Промесе были о его похождениях в ночных клубах.
    Ответить
    diamondfan
    1710523589
    ********!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+