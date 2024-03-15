Тухель высказался об «Арсенале» после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал «Арсенал» одной из лучших команд Европы. Клубы сыграют между собой на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Нам предстоит самый трудный путь, какой только можно себе представить. Нам предстоит противостоять одной из лучших команд Европы.

«Арсенал» в течение двух сезонов стабильно играет на высшем уровне. Это опасная команда – они забивают огромное количество голов.

Но мы будем готовы. Мы знаем свои качества», – сказал Тухель.