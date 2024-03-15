Гвардиола – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Третий год подряд будем играть с королями этого турнира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подытожил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой в соперники его команде достался «Реал».
«У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.
Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.
Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал Гвардиола.
- Матчи пройдут 9/10 и 16/17 апреля. В первой игре на своем поле сыграет «Реал».
- В других парах встретятся «Арсенал» – «Бавария», «Атлетико» – «Боруссия» Д и «ПСЖ» – «Барселона».