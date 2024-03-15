Гвардиола – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Третий год подряд будем играть с королями этого турнира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подытожил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой в соперники его команде достался «Реал».

«У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.

Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.

Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал Гвардиола.