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    • Гвардиола – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Третий год подряд будем играть с королями этого турнира»

    Гвардиола – о жеребьевке Лиги чемпионов: «Третий год подряд будем играть с королями этого турнира»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подытожил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой в соперники его команде достался «Реал».

    «У нас нет другого выбора. Это уже похоже на традицию: третий год подряд мы будем играть с королями этого турнира.

    Надеюсь, мы подойдем к этим матчам в хороший момент.

    Жеребьевка – это то, что нельзя контролировать, и если люди говорят, что она легкая, то потому, что недооценивают соперников», – сказал Гвардиола.

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    Источник: City Xtra

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