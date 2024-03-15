Анчелотти отреагировал на результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после жеребьевки 1/4 финала турнира, где в соперники команде достался «Манчестер Сити», констатировал, что для победы в Лиге чемпионов необходимо побеждать лучшие команды.

«Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому не бывает. Весь смысл состоит в том, чтобы выиграть турнир. И если ты хочешь выиграть турнир, то должен побеждать лучших.

Может быть, «Ман Сити» и лучшие, но мы должны это увидеть. И если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны победить «Манчестер Сити».

У обеих команд преобладает огромный оптимизм. Мы хотим побороться.

Я не знаю, как размышляют в «Манчестер Сити», но наверняка так же, как и мы», – сказал Анчелотти.