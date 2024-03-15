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    • Анчелотти отреагировал на результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

    Анчелотти отреагировал на результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после жеребьевки 1/4 финала турнира, где в соперники команде достался «Манчестер Сити», констатировал, что для победы в Лиге чемпионов необходимо побеждать лучшие команды.

    «Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому не бывает. Весь смысл состоит в том, чтобы выиграть турнир. И если ты хочешь выиграть турнир, то должен побеждать лучших.

    Может быть, «Ман Сити» и лучшие, но мы должны это увидеть. И если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны победить «Манчестер Сити».

    У обеих команд преобладает огромный оптимизм. Мы хотим побороться.

    Я не знаю, как размышляют в «Манчестер Сити», но наверняка так же, как и мы», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Mundo Deportivo

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