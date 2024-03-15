Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Быстров: «Промес никакой не преступник»

    Владимир Быстров заявил, что нельзя сейчас считать футболиста «Спартака» Квинси Промеса преступником.

    «Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму.

    Во‑вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря – одни за, другие против», – сказал Быстров.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

    Новости по теме
    Новые подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ 12
    Бубнов: «Потолок «Спартака» – четвертое место, в команде творится полный бардак» 31
    Угальде высказался о ситуации с Промесом 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Давид59
    1710507922
    Два лагеря? За и против? Это он о чём? Нельзя быть немножко беременным. Или нарушил закон или нет.
    Ответить
    Цугундeр
    1710508114
    Насчёт "двух лагерей " Вова зачётно промямлил . Бей розовых , пока не поголубели ,бей голубых , пока не порозовели... Лишь бы обе фракции одновременно бить не начали.
    Ответить
    Cleaner
    1710508547
    А Бысртов Вова НЕ ПЕРЕБЕЖЧИК из клуба в клуб? Перебежал, ромбик поцеловал, и назад перебежал. А теперь что то про виноват-невиноват треплется...(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+