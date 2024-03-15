Быстров: «Промес никакой не преступник»

Владимир Быстров заявил, что нельзя сейчас считать футболиста «Спартака» Квинси Промеса преступником.
«Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму.
Во‑вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря – одни за, другие против», – сказал Быстров.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.