Быстров: «Промес никакой не преступник»

Владимир Быстров заявил, что нельзя сейчас считать футболиста «Спартака» Квинси Промеса преступником.

«Он никакой не преступник, пока официально не объявили и его не посадили в тюрьму.

Во‑вторых, всегда люди будут делиться на два лагеря – одни за, другие против», – сказал Быстров.