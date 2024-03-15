РФС обнародовал музыкальную программу к матчу Россия – Парагвай: выступят Гагарина, MIA Boyka и другие

Стало известно, какие звезды эстрады выступят на товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

Музыкальная программа будет связана с темой космонавтики.

«Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидение – 2015 года.

Также группа NLO исполнит песню «Танцы», MIA Boyka – «Гагарин», группа «Земляне» – «Трава у дома».

Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», – сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.