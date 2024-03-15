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    • РФС обнародовал музыкальную программу к матчу Россия – Парагвай: выступят Гагарина, MIA Boyka и другие

    РФС обнародовал музыкальную программу к матчу Россия – Парагвай: выступят Гагарина, MIA Boyka и другие

    Стало известно, какие звезды эстрады выступят на товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

    Музыкальная программа будет связана с темой космонавтики.

    «Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидение – 2015 года.

    Также группа NLO исполнит песню «Танцы», MIA Boyka – «Гагарин», группа «Земляне» – «Трава у дома».

    Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», – сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

    • Россия примет Парагвай 25 марта.
    • Игра на московском стадионе «Динамо» начнется в 20:00 мск.

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    Источник: ТАСС

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