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    Алонсо прокомментировал победу «Байера» над «Карабахом»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (3:2) сказал, что не стал бы ставить на игру другой состав, даже с учетом счета 2:0 в пользу азербайджанской команды по ходу встречи.

    «Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали.

    Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», – сказал Алонсо RTL.

    • Первый матч команд закончился со счетом 2:2.
    • Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет сегодня.

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    Источник: Fussball.News

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