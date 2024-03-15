Алонсо прокомментировал победу «Байера» над «Карабахом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом» (3:2) сказал, что не стал бы ставить на игру другой состав, даже с учетом счета 2:0 в пользу азербайджанской команды по ходу встречи.

«Не лучший наш матч, но мы все равно смогли победить с сердцем и страстью. Мы хорошо отреагировали.

Оглядываясь назад, не стал бы ставить другой состав, потому что невозможно всегда использовать одних и тех же футболистов», – сказал Алонсо RTL.