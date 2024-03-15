В пятницу, 15 марта, «Аль-Ахли» дома сыграет с «Аль-Насром». Игру проведут в рамках 24 тура чемпионата Саудовской Аравии и начнут в 22:00 по мск.

Команда с 47 баллами занимает третье место в чемпионате страны, имеет в своем активе 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения. «Аль-Ахли» забил 49 голов и пропустил 24 мяча. Команда отстает от второго места на 6 баллов.

Команда не проигрывает в трех последних матчах кряду.

«Аль-Наср»

Команда с 53 баллами идет на втором месте, имеет в своем активе 17 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Забил «Аль-Наср» 65 голов, пропустила команда 33 мяча. Коллектив отстает от лидера на 12 очков.

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»

Три последние очные встречи команд закончились двумя победами «Аль-Насра» и одной ничьей. Несмотря на игровую форму, «Аль-Наср» выглядит фаворитом, впрочем, и хозяева способны как минимум набрать одно очко. Надежнее сделать ставку на ТБ 2.5 (1.44) и ОЗ (1.41) – так и поступим.