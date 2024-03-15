Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Саудовской Аравии 15 марта

    «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Саудовской Аравии 15 марта

    В пятницу, 15 марта, «Аль-Ахли» дома сыграет с «Аль-Насром». Игру проведут в рамках 24 тура чемпионата Саудовской Аравии и начнут в 22:00 по мск.

    «Аль-Ахли»

    Команда с 47 баллами занимает третье место в чемпионате страны, имеет в своем активе 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения. «Аль-Ахли» забил 49 голов и пропустил 24 мяча. Команда отстает от второго места на 6 баллов.

    Команда не проигрывает в трех последних матчах кряду.

    «Аль-Наср»

    Команда с 53 баллами идет на втором месте, имеет в своем активе 17 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Забил «Аль-Наср» 65 голов, пропустила команда 33 мяча. Коллектив отстает от лидера на 12 очков.

    Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»

    Три последние очные встречи команд закончились двумя победами «Аль-Насра» и одной ничьей. Несмотря на игровую форму, «Аль-Наср» выглядит фаворитом, впрочем, и хозяева способны как минимум набрать одно очко. Надежнее сделать ставку на ТБ 2.5 (1.44) и ОЗ (1.41) – так и поступим.

    Новости по теме
    «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+