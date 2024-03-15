Колосков: «Эпоха Промеса в «Спартаке» завершена, финал бесславный»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».

Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.

«Эпоха Промеса в «Спартака» завершена. Болельщики не забудут тот вклад, который Квинси внес в успехи команды. Он действительно был лучшим игроком красно-белых, главной звездой. Но сам же себя и погубил по глупости. Мог стать легендой клуба, а в итоге финал вышел бесславный. Виноват в этом только он сам», – сказал Колосков.