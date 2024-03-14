Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после кубкового матча против «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти).

«Поздравляю всех болельщиков «Балтики», кто верил, верит в команду.

Хочу сказать, что в кубковых матчах не всегда определяет уровень мастерства итоговый результат, а характер, стойкость, терпение, хладнокровие – сегодня было в избытке с нашей стороны.

Еще раз поздравляю ребят с заслуженной победой!» – сказал Игнашевич.