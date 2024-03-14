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    • Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Локомотивом»

    Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после кубкового матча против «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти).

    «Поздравляю всех болельщиков «Балтики», кто верил, верит в команду.

    Хочу сказать, что в кубковых матчах не всегда определяет уровень мастерства итоговый результат, а характер, стойкость, терпение, хладнокровие – сегодня было в избытке с нашей стороны.

    Еще раз поздравляю ребят с заслуженной победой!» – сказал Игнашевич.

    • «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ.
    • Там калининградцы сыграют с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком».
    • Жеребьевка – завтра, 15 марта.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    14.03.2024 21:52
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    Комментарии (3)
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    Красногорск_Фан
    1710446890
    Поздравляю! Красавчики
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    Plyash
    1710447069
    Серёжа,удачи тебе с Балтикой и в дальнейшей карьере.
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    Mirak92
    1710447521
    Конечно для Балтики лучше было бы проиграть .Легче в регионе выйти . Но...Локо обыграть дорого стоит . С победой Земляки и персонально Игнашевичу. Латышонок красавчик Дай бог на нас попасть.Больше шансов пройти дальше
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