Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Федун прокомментировал арест Промеса

    Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Квинси Промеса.

    – Для вас удивительно, что один из лучших легионеров «Спартака» заканчивает историю в клубе так бесславно?

    – Человек же тоже должен быть с [головой]. Зачем ехать на машине, биться и бежать?

    – Промес нанес удар по имиджу «Спартака»?

    – Мне сложно судить. Жаль, что хороший игрок у нас исчез. Если он правда получит семь лет, это будет очень обидно.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
    • Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.

    Новости по теме
    Спартаковец Литвинов определил виновных в аресте Промеса 5
    Федун ответил, сыграет ли Промес еще за «Спартак» 5
    Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке» 3
    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1710440633
    Я не думаю, что Промесу очень обидно, ему сейчас пиз*ец как страшно, а очко то у него, я уверен, не железное, обосрался уже.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+