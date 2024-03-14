Федун прокомментировал арест Промеса

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Квинси Промеса.

– Для вас удивительно, что один из лучших легионеров «Спартака» заканчивает историю в клубе так бесславно?

– Человек же тоже должен быть с [головой]. Зачем ехать на машине, биться и бежать?

– Промес нанес удар по имиджу «Спартака»?

– Мне сложно судить. Жаль, что хороший игрок у нас исчез. Если он правда получит семь лет, это будет очень обидно.