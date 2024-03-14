Федун прокомментировал арест Промеса

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ситуацию вокруг спартаковца Квинси Промеса.
– Для вас удивительно, что один из лучших легионеров «Спартака» заканчивает историю в клубе так бесславно?
– Человек же тоже должен быть с [головой]. Зачем ехать на машине, биться и бежать?
– Промес нанес удар по имиджу «Спартака»?
– Мне сложно судить. Жаль, что хороший игрок у нас исчез. Если он правда получит семь лет, это будет очень обидно.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
- Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.