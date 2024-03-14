Жена Тикнизяна утешила фанатов «Локо» после вылета из Пути РПЛ

Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина обратилась к фанатам «Локо» после вылета из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Балтики».

«Локо» уступил в серии пенальти со счетом 6:7.

Москвичи опустились в Путь регионов, где проигрыш будет означать конец борьбы за кубок.

Тикнизян и Ромашкина поженились в прошлом году.

«Локо» опускается в нижнюю сетку. Шанс на кубок еще есть. «Краснодар» в том году по нижней до Суперфинала дошел. Так что верить, нельзя расстраиваться», – успокоила Ромашкина фанатов.

Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска