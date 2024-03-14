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    • Жена Тикнизяна утешила фанатов «Локо» после вылета из Пути РПЛ

    Жена Тикнизяна утешила фанатов «Локо» после вылета из Пути РПЛ

    Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина обратилась к фанатам «Локо» после вылета из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Балтики».

    • «Локо» уступил в серии пенальти со счетом 6:7.
    • Москвичи опустились в Путь регионов, где проигрыш будет означать конец борьбы за кубок.
    • Тикнизян и Ромашкина поженились в прошлом году.

    «Локо» опускается в нижнюю сетку. Шанс на кубок еще есть. «Краснодар» в том году по нижней до Суперфинала дошел. Так что верить, нельзя расстраиваться», – успокоила Ромашкина фанатов.

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    Комментарии (4)
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    ziborock
    1710438237
    Прям так всех и утешила?!)))
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    Красногорск_Фан
    1710438903
    А почему она Ромашкина если жена Тикнизяна?
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