Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил отношение к аресту вингера «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

«Нормальный футболист будет думать о футболе и о своей игре, а не о наркобизнесе. То, что стало известно о Промесе, объясняет причину его провала в Европе. Там надо думать только о футболе, чтобы добиться чего-то значимого.

Промес – хороший игрок, но у него проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке», – сказал Петржела.