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    • Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке»

    Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил отношение к аресту вингера «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

    «Нормальный футболист будет думать о футболе и о своей игре, а не о наркобизнесе. То, что стало известно о Промесе, объясняет причину его провала в Европе. Там надо думать только о футболе, чтобы добиться чего-то значимого.

    Промес – хороший игрок, но у него проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке», – сказал Петржела.

    • 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
    • Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710436232
    В свинарнике его растлили. Позор укрывателям. Гыгыгы
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    Cleaner
    1710438496
    А у Спартака с чем проблемы, раз он начал УКРЫВАТЬ этого преступника в своём составе???...(((
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    СпорЦмен
    1710441093
    Создали нарко-скандальную команду, разве нормальный человек, будет за такую болеть?
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