Петржела: «У Промеса проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил отношение к аресту вингера «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.
«Нормальный футболист будет думать о футболе и о своей игре, а не о наркобизнесе. То, что стало известно о Промесе, объясняет причину его провала в Европе. Там надо думать только о футболе, чтобы добиться чего-то значимого.
Промес – хороший игрок, но у него проблемы с головой, раз он стал преступником, живя в достатке», – сказал Петржела.
- 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
- Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.