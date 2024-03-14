Ловчев: «Плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев порассуждал о том, как скажется на московском клубе отсутствие Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

«Мне сложно рассуждать о юридических тонкостях. «Спартак» будет что-то делать, предоставит адвокатов каких-то. Но, думаю, все равно Промес останется под стражей и будет доставлен в Нидерланды. Тут плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать.

Конечно, это отразится на команде, он не только забивал и отдавал, но и был лидером в раздевалке. Это очень большая потеря для «Спартака», хотя не стал бы списывать поражение от «Факела» на отсутствие Промеса», – сказал Ловчев.