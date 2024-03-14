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    • Ловчев: «Плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать»

    Ловчев: «Плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев порассуждал о том, как скажется на московском клубе отсутствие Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.

    «Мне сложно рассуждать о юридических тонкостях. «Спартак» будет что-то делать, предоставит адвокатов каких-то. Но, думаю, все равно Промес останется под стражей и будет доставлен в Нидерланды. Тут плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать.

    Конечно, это отразится на команде, он не только забивал и отдавал, но и был лидером в раздевалке. Это очень большая потеря для «Спартака», хотя не стал бы списывать поражение от «Факела» на отсутствие Промеса», – сказал Ловчев.

    • 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
    • Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 19:41
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    Комментарии (8)
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    ВетеR
    1710434900
    дед ловчев, не нужно было баклажану барыжить наркотой и кидаться на брата с ножом под той же наркотой, а Спартаку нужно было по первому сигналу выдать барыгу срочно принять таблетки
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710435173
    Старый хряковский пердун и тот защищает преступника. Секта епт. Гыгыгы
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    saf05
    1710435254
    Ловчев за убийц и наркотики.Совсем из ума выжил
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    яцык
    1710436186
    Походу ты с ним в доле,смотри никуда не выезжай!
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    BoevStas1
    1710436234
    Придурки Вы,что на Промеса напали?! Питер сам возьмите грязь и наркота!!обиделись Вам кокса предложи,первые будете...Козлы!!!Антоха здоровья и удачи думаю понадобится))!!!
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    СпорЦмен
    1710441894
    Это, только я один вижу, что мясные взяли его специалтно, чтобы таким образом избавьтся от него. Мол сам напросился. Все они знали. А этот придурок, еще и ДТП устроил.
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