Ловчев: «Плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев порассуждал о том, как скажется на московском клубе отсутствие Квинси Промеса, арестованного в ОАЭ.
«Мне сложно рассуждать о юридических тонкостях. «Спартак» будет что-то делать, предоставит адвокатов каких-то. Но, думаю, все равно Промес останется под стражей и будет доставлен в Нидерланды. Тут плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать.
Конечно, это отразится на команде, он не только забивал и отдавал, но и был лидером в раздевалке. Это очень большая потеря для «Спартака», хотя не стал бы списывать поражение от «Факела» на отсутствие Промеса», – сказал Ловчев.
- 13 марта стало известно, что Промес арестован в ОАЭ.
- Нидерланды запросили об экстрадиции игрока. Процедура может занять несколько месяцев.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.