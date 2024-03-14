Абаскаль прокомментировал ситуацию с Промесом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед ответным матчем 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» сказал, что его команда должна найти способы заменить полузащитника Квинси Промеса.
– Команда пока не забивает после возобновления сезона.
– Конечно, голы приходят, когда ты создаешь ситуации, создаешь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.
– Как бы вы объяснили действия футболиста вашей команды Квинси Промеса?
– Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».