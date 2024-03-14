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    Абаскаль прокомментировал ситуацию с Промесом

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед ответным матчем 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» сказал, что его команда должна найти способы заменить полузащитника Квинси Промеса.

    – Команда пока не забивает после возобновления сезона.

    – Конечно, голы приходят, когда ты создаешь ситуации, создаешь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.

    – Как бы вы объяснили действия футболиста вашей команды Квинси Промеса?

    – Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1710430356
    ... сегодня, Рыжий, мы тебя сольем!)...
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    СпорЦмен
    1710430783
    Человек достоин работать в сраме. :)))
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