Абаскаль прокомментировал ситуацию с Промесом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед ответным матчем 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» сказал, что его команда должна найти способы заменить полузащитника Квинси Промеса.

– Команда пока не забивает после возобновления сезона.

– Конечно, голы приходят, когда ты создаешь ситуации, создаешь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.

– Как бы вы объяснили действия футболиста вашей команды Квинси Промеса?

– Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом.