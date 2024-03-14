Мостовой: «Промес уедет и о нем забудут, а «Спартак» был, есть и будет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг игрока команды Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

Экстрадиция игрока может занять несколько месяцев.

«Я постоянно говорил, что мы не знаем нюансов и деталей дел Промеса, по всем слухам делать выводы сложно. Но самое страшное, если что-то действительно у Промеса будет. Это ужасно и страшно. Вопрос решится по-любому, но другое дело, что он уедет и о нeм забудут. Самое страшное, что это касается человека. Виновен, не виновен пусть решают там, но, если так долго длится дело, значит что-то есть.

«Спартак» был, есть и будет, команда останется. Не разгонят же «Спартак» из-за того, что произошло с Промесом», – сказал Мостовой