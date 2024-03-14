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    • Мостовой: «Промес уедет и о нем забудут, а «Спартак» был, есть и будет»

    Мостовой: «Промес уедет и о нем забудут, а «Спартак» был, есть и будет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг игрока команды Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • Экстрадиция игрока может занять несколько месяцев.

    «Я постоянно говорил, что мы не знаем нюансов и деталей дел Промеса, по всем слухам делать выводы сложно. Но самое страшное, если что-то действительно у Промеса будет. Это ужасно и страшно. Вопрос решится по-любому, но другое дело, что он уедет и о нeм забудут. Самое страшное, что это касается человека. Виновен, не виновен пусть решают там, но, если так долго длится дело, значит что-то есть.

    «Спартак» был, есть и будет, команда останется. Не разгонят же «Спартак» из-за того, что произошло с Промесом», – сказал Мостовой

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1710426765
    Не разгонят .Но тебя "пятым тренером " всё равно не возьмут . Зря лизнул .
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    bset
    1710427707
    Спартаку только легче будет. Не нужно оправдывать, что в составе делает уголовник. Еще и компенсацию стрясут с него. Не удивлюсь, если это была спецоперация менеджмента клуба по избавлению от этого наркодилера. Ну могу только поаплодировать руководству Спартака.
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    Filllllll
    1710427746
    С таким руководством, с таким отношением к футболу, как в прошлом матче, не факт, что не растеряют всех болельщиков. Мне уже последние годы, всё меньше хочется смотреть футбол. За другую команду болеть не могу, а за эту как-то с каждым их сливом, тоже желание всё меньше и меньше. То одного тренера сливают, то другого. А игра скучная у них. Один Промес только радовал игрой
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