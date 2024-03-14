Нидерланды рассчитывают заполучить Промеса «в ближайшее время»

Пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туши Эссед высказалась о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

«На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказала Эссед.