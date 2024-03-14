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    • Нидерланды рассчитывают заполучить Промеса «в ближайшее время»

    Нидерланды рассчитывают заполучить Промеса «в ближайшее время»

    Пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Туши Эссед высказалась о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

    «На данный момент новой информации нет, и мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказала Эссед.

    • Экстрадиция может занять несколько месяцев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии (3)
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    Давид59
    1710426211
    Спрячется в российском посольстве. А потом его в чемодане вернут в Россию.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1710429663
    Дырку от бублика вам, а не Шарапова
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