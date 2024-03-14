Попов: «Спартаку» пора заканчивать с Промесом»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» Алексей Попов высказался о подготовке спартаковца Квинси Промеса к экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

«Промес – это прошлое «Спартака». Если они на своем примере хотят воспитывать будущее поколение болельщиков, с Промесом пора заканчивать. Так не должен вести себя человек, который является лицом исторически главной команды страны. Промес позорит клуб. У него уже столько обвинений», – сказал Попов.