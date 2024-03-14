Петржела заявил о завершении карьеры Промеса

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела констатировал завершение карьеры спартаковца Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции в Нидерланды.

13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

«Думаю, профессиональной футбольной карьере Промеса определенно пришел конец.

Можно ли назвать Промеса главным антигероем российского футбола? Я совершенно не знаю его как человека, поэтому не могу судить об этом. Но ситуация, в которую он попал, безусловно, ужасна. Нужно нести ответственность за свои поступки», – сказал Петржела.