Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Петржела заявил о завершении карьеры Промеса

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела констатировал завершение карьеры спартаковца Квинси Промеса. Его готовят к экстрадиции в Нидерланды.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

    «Думаю, профессиональной футбольной карьере Промеса определенно пришел конец.

    Можно ли назвать Промеса главным антигероем российского футбола? Я совершенно не знаю его как человека, поэтому не могу судить об этом. Но ситуация, в которую он попал, безусловно, ужасна. Нужно нести ответственность за свои поступки», – сказал Петржела.

    Новости по теме
    Абаскаль прокомментировал ситуацию с Промесом 2
    Мостовой: «Промес уедет и о нем забудут, а «Спартак» был, есть и будет» 3
    Нидерланды рассчитывают заполучить Промеса «в ближайшее время» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+