Каптейнс: «Промес – позор российского футбола»

Журналист нидерландской газеты Dе Telegraaf Йерун Каптейнс прокомментировал готовящуюся экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Конечно, Квинси Промес – позор голландского и российского футбола. Его история – яркий отрицательный пример.

Но, к слову, Промес – не первый голландский футболист, который был замешан в подобном. Давид Мендес да Силва был приговорен к семи годам заключения за контрабанду кокаина», – сказал Каптейнс.