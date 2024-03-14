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    Каптейнс: «Промес – позор российского футбола»

    Журналист нидерландской газеты Dе Telegraaf Йерун Каптейнс прокомментировал готовящуюся экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

    «Конечно, Квинси Промес – позор голландского и российского футбола. Его история – яркий отрицательный пример.

    Но, к слову, Промес – не первый голландский футболист, который был замешан в подобном. Давид Мендес да Силва был приговорен к семи годам заключения за контрабанду кокаина», – сказал Каптейнс.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    1710419252
    Промес - позор Спартака!
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