Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Якубко – о Промесе: «Это каким надо быть дебилом?»

    Бывший форвард «Леон Сатурна», «Москвы», «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал готовящуюся экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

    «Если Промеса отправят в Голландию, на нем можно будет поставить крест и попрощаться. Но тоже скажите, каким нужно быть дебилом, чтобы зная, что тебя могут задержать, попасть в ДТП в Эмиратах. Ну блин, я даже не представляю, чем этот человек думает.

    Жалко, конечно, его как футболиста, потому что он очень хороший игрок, но если все обвинения – правда, за свое поведение надо нести ответственность. Каждый нормальный человек отвечает за свои поступки в жизни», – сказал словак.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • В 18:00 мск «Спартак» начнет кубковую встречу с «Оренбургом».

    Новости по теме
    Каптейнс: «Промес – позор российского футбола» 3
    Кузьмичев определил виновных в аресте Промеса 10
    Уткин сравнил две проблемы «Спартака» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1710417689
    Еще один пздюк присоединился к хору хейтеров.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1710417785
    А в спартаке все такие и болелы тоже
    Ответить
    MaxRnD
    1710417799
    Если в итоге экстрадируют, то ДТП - это просто удобный предлог для задержания, но так или иначе задержали бы и без ДТП. А мозгов действительно нет ... взять и самому залезть в капкан (выехать за бугор )
    Ответить
    Bozigit
    1710418103
    я тоже об этом
    Ответить
    Cleaner
    1710419337
    Каким? СПАРТАКОВСКИМ!!!...)))
    Ответить
    Muboraksho
    1710419515
    Надо воспитывать своих футболистов.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+