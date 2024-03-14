Якубко – о Промесе: «Это каким надо быть дебилом?»

Бывший форвард «Леон Сатурна», «Москвы», «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал готовящуюся экстрадицию Квинси Промеса в Нидерланды.

«Если Промеса отправят в Голландию, на нем можно будет поставить крест и попрощаться. Но тоже скажите, каким нужно быть дебилом, чтобы зная, что тебя могут задержать, попасть в ДТП в Эмиратах. Ну блин, я даже не представляю, чем этот человек думает.

Жалко, конечно, его как футболиста, потому что он очень хороший игрок, но если все обвинения – правда, за свое поведение надо нести ответственность. Каждый нормальный человек отвечает за свои поступки в жизни», – сказал словак.