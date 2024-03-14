Кузьмичев определил виновных в аресте Промеса

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал арест Квинси Промеса. Нидерландцу грозит экстрадиция из ОАЭ на родину.

«Для меня в этой ситуации всe очевидно. В прошлом году Промеса не взяли на сборы, осознавая все риски, всe, что может произойти. В этом году ситуация не поменялась, а ещe и усугубилась.

Очевидно, что было бы разумно пожертвовать сборами, чтобы игрок остался в команде и продолжил приносить пользу. Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», – сказал Кузьмичев.