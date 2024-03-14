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    Кузьмичев определил виновных в аресте Промеса

    Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал арест Квинси Промеса. Нидерландцу грозит экстрадиция из ОАЭ на родину.

    «Для меня в этой ситуации всe очевидно. В прошлом году Промеса не взяли на сборы, осознавая все риски, всe, что может произойти. В этом году ситуация не поменялась, а ещe и усугубилась.

    Очевидно, что было бы разумно пожертвовать сборами, чтобы игрок остался в команде и продолжил приносить пользу. Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», – сказал Кузьмичев.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • Кузьмичев помимо работы в «Спартаке» возглавлял академию «Локомотива».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (10)
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    alefreddy
    1710413943
    да на руководстве и на нем который усугубил проблему в эмиратах
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    aaaaahhhh
    1710414909
    в аресте Промеса виноват сам Промес. ни надо ни кого сюда приплетать.
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    Cleaner
    1710415376
    В аресте Промеса виноват ТОЛЬКО Промес. Не совершай преступления и тебя не арестуют...(((
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    Айболид
    1710415601
    Неужели это не газпром ?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710415916
    Вся ответственность лежит целиком на Свинси Промясе. Это же он с ножом нападал, это же у него вся рожа в коксе от полутора тонн, это же он сбежал с ДТП. Ну а свинарник виноват в укрывательстве и пособничестве беглому преступника. Гыгыгы
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    Sergey-Martinov-yandex
    1710415995
    Человек проблема. Пронесло бы сейчас, всё равно нашёл бы приключение на свою ж..у. Жизнь ничему не учит.
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    Таврида
    1710416627
    Ясно, "Рафик не уиноват".
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