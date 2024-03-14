Кузьмичев определил виновных в аресте Промеса

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал арест Квинси Промеса. Нидерландцу грозит экстрадиция из ОАЭ на родину.
«Для меня в этой ситуации всe очевидно. В прошлом году Промеса не взяли на сборы, осознавая все риски, всe, что может произойти. В этом году ситуация не поменялась, а ещe и усугубилась.
Очевидно, что было бы разумно пожертвовать сборами, чтобы игрок остался в команде и продолжил приносить пользу. Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», – сказал Кузьмичев.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».
- Кузьмичев помимо работы в «Спартаке» возглавлял академию «Локомотива».