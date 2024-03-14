В прокуратуре Амстердама высказались о возможной экстрадиции Промеса

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что решение о возможно экстрадиции 32-летнего вингера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды будет принимать судья в Дубае.
«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли он действительно экстрадирован. Решение должен принять судья в Дубае», – сказал Ваттимена.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».