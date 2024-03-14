В прокуратуре Амстердама высказались о возможной экстрадиции Промеса

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что решение о возможно экстрадиции 32-летнего вингера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды будет принимать судья в Дубае.

«Неясно, сколько времени займет процедура и будет ли он действительно экстрадирован. Решение должен принять судья в Дубае», – сказал Ваттимена.