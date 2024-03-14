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    • Газзаев: «Жаль, что у Промеса появились такие трудности, но он же сам виноват»

    Газзаев: «Жаль, что у Промеса появились такие трудности, но он же сам виноват»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о ситуации с арестом в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    «Промес – прекрасный футболист, но, к сожалению, попал в такую сложную жизненную ситуацию. Очень жаль, что у него появились такие трудности, но он же сам виноват. Жалко, но закон для всех един», – сказал Газзаев.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1710405021
    По мне, так виноват срамтак, могли на сборы не брать.
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