Газзаев: «Жаль, что у Промеса появились такие трудности, но он же сам виноват»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о ситуации с арестом в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.
«Промес – прекрасный футболист, но, к сожалению, попал в такую сложную жизненную ситуацию. Очень жаль, что у него появились такие трудности, но он же сам виноват. Жалко, но закон для всех един», – сказал Газзаев.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».