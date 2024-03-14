Газзаев: «Жаль, что у Промеса появились такие трудности, но он же сам виноват»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о ситуации с арестом в Дубае вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес – прекрасный футболист, но, к сожалению, попал в такую сложную жизненную ситуацию. Очень жаль, что у него появились такие трудности, но он же сам виноват. Жалко, но закон для всех един», – сказал Газзаев.