Ловчев высказался о будущем Промеса в случае, если игрока посадят в тюрьму

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что футбольная карьера 32-летнего вингера красно-белых Квинси Промеса закончится, если нидерландца посадят в тюрьму.

«Вопрос простой. Он осужден там, «Спартак» должен помогать, но пока этого не видно публично. Мы многого не знаем, может и есть помощь. Честно вам скажу, все это на фоне отношения Европы к нам. Когда он был в России, никогда не слышали ничего плохо о Квинси. Для меня он нормальный человек.

Когда Кокорина осудили, там же было много историй, что по встречной полосе гонялся. Если Промеса в Нидерланды отправят, то его посадят, к сожалению. Квинси 100% закончится как футболист, если его посадят.

Мне кажется, что кто‑то в клубном офисе промахнулся, совершил большую ошибку, что повез его в ОАЭ и так все закончилось. Жалко Промеса как человека. И для «Спартака» это будет большой потерей», – сказал Ловчев.