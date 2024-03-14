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    • Ловчев высказался о будущем Промеса в случае, если игрока посадят в тюрьму

    Ловчев высказался о будущем Промеса в случае, если игрока посадят в тюрьму

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что футбольная карьера 32-летнего вингера красно-белых Квинси Промеса закончится, если нидерландца посадят в тюрьму.

    «Вопрос простой. Он осужден там, «Спартак» должен помогать, но пока этого не видно публично. Мы многого не знаем, может и есть помощь. Честно вам скажу, все это на фоне отношения Европы к нам. Когда он был в России, никогда не слышали ничего плохо о Квинси. Для меня он нормальный человек.

    Когда Кокорина осудили, там же было много историй, что по встречной полосе гонялся. Если Промеса в Нидерланды отправят, то его посадят, к сожалению. Квинси 100% закончится как футболист, если его посадят.

    Мне кажется, что кто‑то в клубном офисе промахнулся, совершил большую ошибку, что повез его в ОАЭ и так все закончилось. Жалко Промеса как человека. И для «Спартака» это будет большой потерей», – сказал Ловчев.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1710402332
    Он говорит, что Промес закончится, как футболист, если его посадят. Дело в том, что как человек, он закончился, не успев начаться! :)))
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    ...уефан
    1710402383
    ...это не ошибка, а 100%-слив...
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    Дядя Серёжа
    1710404277
    Поживёт на гособеспечении, пока сидит на "Спартаковские" бабки проценты будут тикать, проживёт
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    SLADE2019
    1710405641
    Господи, ну это третьекласснику понятно, что в случае посадки футбол для него закончится. То, что в России он себя на дорогах вел хорошо, я в это не верю. Среди гибддэшников много болельщиков Спартака - договаривался, если конечно не с водителем ездил. Стоит ли жалеть Промеса как человека - это все индивидуально, как каждый на все эти вещи смотрит. Лично мне его как человека абсолютно не жалко. А то, что для Спартака это большая потеря, так это трагедия Спартака. Промес далеко не кудесник мяча. Будь в клубе хороша поставлены трансферная работа и подготовка резерва, никакой трагедии не случилось.
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