Облак прокомментировал серию пенальти в матче с «Интером»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признал, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, 3:2 по пенальти) его команде сопутствовала доля везения. Голкипер отбил два удара в послематчевой серии 11-метровых.

«Я всегда говорю, что в серии пенальти есть доля везения, потому что ты должен выбрать правильный угол. Ты должен отбить мяч, но, если игрок исполнит идеально, думаю, отразить удар будет невозможно. К счастью, сегодня я смог отбить, но главное – это победа и выход в четвертьфинал.

Атмосфера, как и всегда в домашних матчах, была фантастической. Болельщики никогда нас не разочаровывают. Мы можем проиграть, они – никогда, и сегодня они вновь сыграли решающую роль. Они сильно нам помогли», – сказал Облак.