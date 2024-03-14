Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Облак прокомментировал серию пенальти в матче с «Интером»

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак признал, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, 3:2 по пенальти) его команде сопутствовала доля везения. Голкипер отбил два удара в послематчевой серии 11-метровых.

    «Я всегда говорю, что в серии пенальти есть доля везения, потому что ты должен выбрать правильный угол. Ты должен отбить мяч, но, если игрок исполнит идеально, думаю, отразить удар будет невозможно. К счастью, сегодня я смог отбить, но главное – это победа и выход в четвертьфинал.

    Атмосфера, как и всегда в домашних матчах, была фантастической. Болельщики никогда нас не разочаровывают. Мы можем проиграть, они – никогда, и сегодня они вновь сыграли решающую роль. Они сильно нам помогли», – сказал Облак.

    • В первом матче «Интер» выиграл со счетом 1:0.
    • «Атлетико» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который выиграл 3 серии послематчевых пенальти.

    Новости по теме
    Гризманн обозвал игрока «Интера» во время серии пенальти в матче ЛЧ
    Коке назвал игрока, появление которого на поле изменило ход матча «Атлетико» — «Интер»
    Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов 1
    Источник: официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+