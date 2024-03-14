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    В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что адвокаты полузащитника команды Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении игрока.

    «Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.

    Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

    Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», – сказал Зеленов.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:03
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1710400172
    Свободу Юрию Деточкину и Промесу!!!)))
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    SLADE2019
    1710400244
    Лишнее подтверждение голово(пардон)жопства менеджмента. Надеются на лучшее, а делают все, чтобы было хуже.
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    Skull_Boy
    1710400687
    Что тут можно говорит разрывать контракт и все, да и толку от него на поле нет
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1710400793
    Сдали барыгу и молодцы! Все таки не все в Спартаке конченые
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    aldo conte
    1710401650
    Задолбали с этим уркоганом. Зачем он нужен солидному клубу?
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    Cleaner
    1710401755
    Спартак: - Мы УКРЫВАТЕЛИ НАРКОТОРГОВЦА и гордимся этим. Как же стыдно за Спартака...(((
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    СпорЦмен
    1710404346
    А самое главное, ведь это именно срамтак его взял на сборы! :))) Слили своего, крысеныши!
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    The only one
    1710404604
    а ещё он бананы любит...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710404870
    Где те секстантские горлопаны, что хрюкали на Газпром. Сами слили наркобарыгу, что бы не платить неустойку. Гыгыгы
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