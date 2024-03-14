Уткин высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов

Журналист Василий Уткин отреагировал на исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер» (2:1, по пенальти 3:2).

«Зализали, зализали Симоне Индзаги до сине-черных слюней…)

Ну ничего. Зато теперь можно хорошо отдохнуть, напитаться идеями. Сезон-то де факто закончен.

Бульдоги Чоло идут дальше.)» – написал Уткин.