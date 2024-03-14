Уткин высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов

Журналист Василий Уткин отреагировал на исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер» (2:1, по пенальти 3:2).
«Зализали, зализали Симоне Индзаги до сине-черных слюней…)
Ну ничего. Зато теперь можно хорошо отдохнуть, напитаться идеями. Сезон-то де факто закончен.
Бульдоги Чоло идут дальше.)» – написал Уткин.
- В первом матче победу одержал «Интер» со счетом 1:0.
- В Серии A «нерадзурри» уверенно лидируют с 75 очками после 28 туров. Отрыв «Интера» от «Милана» составляет 16 очков.