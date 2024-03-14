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    Уткин высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов

    Журналист Василий Уткин отреагировал на исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер» (2:1, по пенальти 3:2).

    «Зализали, зализали Симоне Индзаги до сине-черных слюней…)

    Ну ничего. Зато теперь можно хорошо отдохнуть, напитаться идеями. Сезон-то де факто закончен.

    Бульдоги Чоло идут дальше.)» – написал Уткин.

    • В первом матче победу одержал «Интер» со счетом 1:0.
    • В Серии A «нерадзурри» уверенно лидируют с 75 очками после 28 туров. Отрыв «Интера» от «Милана» составляет 16 очков.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1710399050
    Вася,слюной не брызгай - Индзаги что,с мальчиками бодался?Диего Симеоне тоже дело своё знает. Заодно посмотри таблицу серии А. А так то здоровьем лучше займись.
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