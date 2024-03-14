Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Локомотив» – «Балтика»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России 14 марта

    «Локомотив» – «Балтика»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России 14 марта

    В верхней сетке 1/4 финала Кубка России сыграют «Локомотив» и «Балтика». Игра состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 18:00 по мск. Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

    «Локомотив»

    Московский клуб продемонстрировал стабильные результаты в последних пяти матчах, одержав две победы, сыграв две ничьи и потерпев одно поражение. Команда забила 11 голов, в среднем по 2.2 гола за матч, при этом пропустив лишь 3 мяча, что составляет 0.6 мяча за игру.

    «Балтика»

    «Балтика» в последних пяти играх показала неплохие результаты, одержав две победы, сыграв вничью один раз и потерпев два поражения. Команда забила 6 голов, в среднем 1.2 гола за матч, при этом пропустила 4 мяча, что составляет 0.8 мяча за игру.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»

    «Локомотив» выглядит фаворитом матча как команда более высокого класса. Наверняка подопечные Михаила Галактионова пройдут «Балтику» и выйдут в следующий раунд турнира. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.80).

    Новости по теме
    «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+