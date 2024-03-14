В верхней сетке 1/4 финала Кубка России сыграют «Локомотив» и «Балтика». Игра состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 18:00 по мск. Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

«Локомотив»

Московский клуб продемонстрировал стабильные результаты в последних пяти матчах, одержав две победы, сыграв две ничьи и потерпев одно поражение. Команда забила 11 голов, в среднем по 2.2 гола за матч, при этом пропустив лишь 3 мяча, что составляет 0.6 мяча за игру.

«Балтика»

«Балтика» в последних пяти играх показала неплохие результаты, одержав две победы, сыграв вничью один раз и потерпев два поражения. Команда забила 6 голов, в среднем 1.2 гола за матч, при этом пропустила 4 мяча, что составляет 0.8 мяча за игру.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»

«Локомотив» выглядит фаворитом матча как команда более высокого класса. Наверняка подопечные Михаила Галактионова пройдут «Балтику» и выйдут в следующий раунд турнира. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.80).