Адвокаты Промеса сделали заявление об аресте игрока «Спартака»

Компания Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющая интересы вингера «Спартака» Квинси Промеса, выпустила официальное заявление в связи с задержанием футболиста в Дубае.

Спартаковца арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

29 февраля Промесу не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

«Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от имени Промеса на решение суда Амстердама.

На этой неделе мы также подали жалобы на это решение в подробном изложении причин в Апелляционный суд Амстердама. Защита также подала в суд Амстердама различные новые запросы о расследовании.

Это означает, что решение суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама.

Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство в Нидерландах. Прокуратура и защита также имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Процедуру экстрадиции теперь придется завершать в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы хотели бы отметить, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции.

В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.

Наконец, мы отмечаем принцип конфиденциальности, применимый в законе об экстрадиции. Это влечет за собой доверие к судебному процессу друг друга.

В соответствии с этим, вовлеченные государства и органы также обычно воздерживаются от комментариев по процедуре экстрадиции, пока она рассматривается в суде.

Соответственно, мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции будет рассматриваться судом Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в заявлении адвокатов Софи Хоф и Роберта Малевича.