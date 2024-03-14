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    • Адвокаты Промеса сделали заявление об аресте игрока «Спартака»

    Адвокаты Промеса сделали заявление об аресте игрока «Спартака»

    Компания Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющая интересы вингера «Спартака» Квинси Промеса, выпустила официальное заявление в связи с задержанием футболиста в Дубае.

    • Спартаковца арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля Промесу не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

    «Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от имени Промеса на решение суда Амстердама.

    На этой неделе мы также подали жалобы на это решение в подробном изложении причин в Апелляционный суд Амстердама. Защита также подала в суд Амстердама различные новые запросы о расследовании.

    Это означает, что решение суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама.

    Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство в Нидерландах. Прокуратура и защита также имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

    Процедуру экстрадиции теперь придется завершать в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы хотели бы отметить, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции.

    В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.

    Наконец, мы отмечаем принцип конфиденциальности, применимый в законе об экстрадиции. Это влечет за собой доверие к судебному процессу друг друга.

    В соответствии с этим, вовлеченные государства и органы также обычно воздерживаются от комментариев по процедуре экстрадиции, пока она рассматривается в суде.

    Соответственно, мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции будет рассматриваться судом Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в заявлении адвокатов Софи Хоф и Роберта Малевича.

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    Источник: Cleerdin & Hamer Advocaten

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1710372476
    Если в процедуре апелляции или кассации по судебному делу удастся доказать невиновность игрока, то конечно он имеет право вернуться в Россию и играть где ему вздумается. А пока он должен сидеть в тюрьме!
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