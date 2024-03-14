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    Губерниев прокомментировал повторный арест Промеса в ОАЭ

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Квинси Промеса снова заключили под стражу в Дубае.

    «Промес сейчас стоит порядка 7-9 миллионов евро… стоил! Вряд ли арестованный он представляет какую-то ценность. Разве что для тюремной команды!

    Квинси надо бы посмотреть фильм «Костолом» с Винни Джонсом. Может, пригодится…

    Но вопрос в другом… Кто ж его такого дорогого и нужного для «Спартака» повез в Эмираты? В прошлом году от греха подальше не возили.

    Без Квинси «Спартак» в двух матчах забил ровно ноль. Руководителям «Спартака» – салют... А преступник должен сидеть в тюрьме…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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