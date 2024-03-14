Губерниев прокомментировал повторный арест Промеса в ОАЭ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Квинси Промеса снова заключили под стражу в Дубае.

«Промес сейчас стоит порядка 7-9 миллионов евро… стоил! Вряд ли арестованный он представляет какую-то ценность. Разве что для тюремной команды!

Квинси надо бы посмотреть фильм «Костолом» с Винни Джонсом. Может, пригодится…

Но вопрос в другом… Кто ж его такого дорогого и нужного для «Спартака» повез в Эмираты? В прошлом году от греха подальше не возили.

Без Квинси «Спартак» в двух матчах забил ровно ноль. Руководителям «Спартака» – салют... А преступник должен сидеть в тюрьме…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.