Губерниев прокомментировал повторный арест Промеса в ОАЭ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Квинси Промеса снова заключили под стражу в Дубае.
«Промес сейчас стоит порядка 7-9 миллионов евро… стоил! Вряд ли арестованный он представляет какую-то ценность. Разве что для тюремной команды!
Квинси надо бы посмотреть фильм «Костолом» с Винни Джонсом. Может, пригодится…
Но вопрос в другом… Кто ж его такого дорогого и нужного для «Спартака» повез в Эмираты? В прошлом году от греха подальше не возили.
Без Квинси «Спартак» в двух матчах забил ровно ноль. Руководителям «Спартака» – салют... А преступник должен сидеть в тюрьме…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.