Официальное заявление прокуратуры Нидерландов по аресту Промеса в ОАЭ

Пресс-служба прокуратуры Нидерландов опубликовала комментарий в связи с повторным арестом Квинси Промеса в Дубае.
«После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве.
Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Мы будем требовать экстрадиции этого человека.
По сообщениям различных СМИ, арестованный проживал в Дубае в роскошном отеле. Однако благодаря усилиям властей обеих стран он был взят под стражу.
На данный момент не представляется возможным предоставить дополнительную информацию, чтобы не нарушить ход расследования», – говорится в заявлении прокуратуры.
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