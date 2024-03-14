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    • Официальное заявление прокуратуры Нидерландов по аресту Промеса в ОАЭ

    Официальное заявление прокуратуры Нидерландов по аресту Промеса в ОАЭ

    Пресс-служба прокуратуры Нидерландов опубликовала комментарий в связи с повторным арестом Квинси Промеса в Дубае.

    «После конструктивного сотрудничества между властями Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве.

    Арест был произведен на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Мы будем требовать экстрадиции этого человека.

    По сообщениям различных СМИ, арестованный проживал в Дубае в роскошном отеле. Однако благодаря усилиям властей обеих стран он был взят под стражу.

    На данный момент не представляется возможным предоставить дополнительную информацию, чтобы не нарушить ход расследования», – говорится в заявлении прокуратуры.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе «Спартака».
    • На территории ОАЭ вингер попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Это стало поводом не выпускать его из страны.

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    Источник: сайт прокуратуры Нидерландов

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
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    Все по делу! Наркоторговец должен сидеть в тюрьме!
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