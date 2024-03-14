Аршавин отреагировал на арест Промеса в ОАЭ

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал повторный арест Квинси Промеса в Дубае.
– Промеса взяли под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов. Андрей Сергеевич, конец истории, похоже?
– Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.
Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если все это правда, расторгнет контракт и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболисту не дали вернуться в Россию. Он был на зимнем сборе своей команды.