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    Промесу грозит третий тюремный срок в Нидерландах

    Известный адвокат Александр Добровинский считает, что Квинси Промеса могут посадить в тюрьму в Нидерландах на более чем 7,5 лет.

    «Я скажу вам еще одну деталь. Мало того, что на нем два срока, ему еще могут дать третий – за неявку в суд, это проявление неуважения.

    «Спартак» совершил огромную ошибку, взяв его на тренировочный сбор в Дубай», – сказал Добровинский.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2024 23:56
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    Комментарии (1)
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    paracetamol
    1710365893
    Сначала в Дубае должен отсидеть, ну а потом в Нидерландах 3 срока. Уголовничек свинский!
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