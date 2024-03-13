Промесу грозит третий тюремный срок в Нидерландах

Известный адвокат Александр Добровинский считает, что Квинси Промеса могут посадить в тюрьму в Нидерландах на более чем 7,5 лет.

«Я скажу вам еще одну деталь. Мало того, что на нем два срока, ему еще могут дать третий – за неявку в суд, это проявление неуважения.

«Спартак» совершил огромную ошибку, взяв его на тренировочный сбор в Дубай», – сказал Добровинский.