Промесу грозит третий тюремный срок в Нидерландах

Известный адвокат Александр Добровинский считает, что Квинси Промеса могут посадить в тюрьму в Нидерландах на более чем 7,5 лет.
«Я скажу вам еще одну деталь. Мало того, что на нем два срока, ему еще могут дать третий – за неявку в суд, это проявление неуважения.
«Спартак» совершил огромную ошибку, взяв его на тренировочный сбор в Дубай», – сказал Добровинский.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».