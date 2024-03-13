Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат – о Промесе: «Это конечная станция – его выдадут Нидерландам»

    Адвокат – о Промесе: «Это конечная станция – его выдадут Нидерландам»

    Известный адвокат Александр Добровинский прогнозирует выдачу Нидерландам арестованного в ОАЭ Квинси Промеса.

    «Да, можно сказать, что это конечная станция для Промеса. Он будет выдан Нидерландам.

    Не просто так заседание суда по делу Промеса за ДТП было перенесено, в Дубае ждали документы от Нидерландов для последующего задержания и экстрадиции», – сказал Добровинский.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

    Новости по теме
    Аршавин отреагировал на арест Промеса в ОАЭ 1
    Промесу грозит третий тюремный срок в Нидерландах 1
    Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2024 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710362440
    Слил спартак барыгу)) без неустоек слил свинский клуб))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710362481
    Если не слил то зачем возил за бугор) знали же
    Ответить
    ...уефан
    1710363059
    ... щупальца Миллера дотянулись до Промеса...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+