Адвокат – о Промесе: «Это конечная станция – его выдадут Нидерландам»

Известный адвокат Александр Добровинский прогнозирует выдачу Нидерландам арестованного в ОАЭ Квинси Промеса.

«Да, можно сказать, что это конечная станция для Промеса. Он будет выдан Нидерландам.

Не просто так заседание суда по делу Промеса за ДТП было перенесено, в Дубае ждали документы от Нидерландов для последующего задержания и экстрадиции», – сказал Добровинский.