Адвокат – о Промесе: «Это конечная станция – его выдадут Нидерландам»

Известный адвокат Александр Добровинский прогнозирует выдачу Нидерландам арестованного в ОАЭ Квинси Промеса.
«Да, можно сказать, что это конечная станция для Промеса. Он будет выдан Нидерландам.
Не просто так заседание суда по делу Промеса за ДТП было перенесено, в Дубае ждали документы от Нидерландов для последующего задержания и экстрадиции», – сказал Добровинский.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».