Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о повторном аресте Квинси Промеса в Дубае.
«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить.
Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если всe так, как пишут.
Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания – запрос Нидерландов», – сказал Мележиков.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».