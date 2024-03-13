Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о повторном аресте Квинси Промеса в Дубае.

«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить.

Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если всe так, как пишут.

Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания – запрос Нидерландов», – сказал Мележиков.