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    • Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ

    Экс-гендиректор «Спартака» допускает заговор против Промеса в ОАЭ

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о повторном аресте Квинси Промеса в Дубае.

    «Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить.

    Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если всe так, как пишут.

    Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания – запрос Нидерландов», – сказал Мележиков.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: Metaratings

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    13.03.2024 22:57
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1710362161
    СТЫДНО за Спартака, который УКРЫВАЛ НАРКОТОРГОВЦА в своём составе...(((
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