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    • Нидерланды непублично добиваются экстрадиции Промеса: «Это делается в абсолютной тишине»

    Нидерланды непублично добиваются экстрадиции Промеса: «Это делается в абсолютной тишине»

    История с возможной экстрадицией Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды продолжается.

    Несмотря на отсутствие публичных заявлений, Амстердам добивается выдачи футболиста «Спартака».

    «Я знаю, что за кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хочется оскорбить Дубай или сделать что-то еще в этом духе, сказать что-то публично.

    Существуют возможности для экстрадиции в тот момент, когда кто-то подозревается в серьезном преступлении или был осужден. В случае с Промесом все именно так, и с юридической точки зрения не должно быть причин отклонять запрос.

    Но все продвигается очень медленно», – рассказал криминальный репортер Йон ван ден Хевел.

    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».

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    Источник: FCUpdate.nl

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1710356703
    Да отдайте вы его че вы за него зацепились
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