Нидерланды непублично добиваются экстрадиции Промеса: «Это делается в абсолютной тишине»

История с возможной экстрадицией Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды продолжается.

Несмотря на отсутствие публичных заявлений, Амстердам добивается выдачи футболиста «Спартака».

«Я знаю, что за кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хочется оскорбить Дубай или сделать что-то еще в этом духе, сказать что-то публично.

Существуют возможности для экстрадиции в тот момент, когда кто-то подозревается в серьезном преступлении или был осужден. В случае с Промесом все именно так, и с юридической точки зрения не должно быть причин отклонять запрос.

Но все продвигается очень медленно», – рассказал криминальный репортер Йон ван ден Хевел.