Нидерланды непублично добиваются экстрадиции Промеса: «Это делается в абсолютной тишине»

История с возможной экстрадицией Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды продолжается.
Несмотря на отсутствие публичных заявлений, Амстердам добивается выдачи футболиста «Спартака».
«Я знаю, что за кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хочется оскорбить Дубай или сделать что-то еще в этом духе, сказать что-то публично.
Существуют возможности для экстрадиции в тот момент, когда кто-то подозревается в серьезном преступлении или был осужден. В случае с Промесом все именно так, и с юридической точки зрения не должно быть причин отклонять запрос.
Но все продвигается очень медленно», – рассказал криминальный репортер Йон ван ден Хевел.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 2 матча «Спартака».