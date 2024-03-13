Фанаты «Зенита» – про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»

Не все болельщики «Зенита» смогли вовремя попасть на кубковый матч с «Динамо».
- Команды встречаются в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- В первой игре динамовцы победили 1:0, сейчас со счетом 2:0 ведет «Зенит».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.
Группа зенитовских фанатов из-за сбоя турникетов, которые не считывали QR-код на билетах, значительно опоздала на игру.
Пока они ждали решения проблемы, скандировали кричалку про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»