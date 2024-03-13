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    • Фанаты «Зенита» – про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»

    Фанаты «Зенита» – про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»

    Не все болельщики «Зенита» смогли вовремя попасть на кубковый матч с «Динамо».

    • Команды встречаются в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • В первой игре динамовцы победили 1:0, сейчас со счетом 2:0 ведет «Зенит».
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

    Группа зенитовских фанатов из-за сбоя турникетов, которые не считывали QR-код на билетах, значительно опоздала на игру.

    Пока они ждали решения проблемы, скандировали кричалку про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (9)
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    ц
    1710354976
    ногами бразильцев
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    Mirak92
    1710355484
    Культурная столица . Некрасиво.
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    timon2401
    1710355565
    Самокритично))
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    Plyash
    1710355722
    Всё верно,из бом@атника "грязный мусор" выносить надо ежедневно,пять раз в сутки - не ровен час,от вонищи противогазы одевать придётся.
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    saf05
    1710357737
    Мусор это зенит
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    Алексей З
    1710357837
    Если Бомбардир вы себе позволяете такое выкладывать , то почему б...о...м...ж.. под запретом ? Эта питерская рвань узнала бы о себе очень много интересного.
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    Вомбат
    1710358574
    Бомбардир, хочешь совет как лучше всего уесть Петербург? Сходи в подворотню на 14 линии Васьки, где кучкуются питерские алкаши и напечатай все, что там услышал. Или в Кресты зайди на помост над тюремным двором, послушай речи уголовников на прогулке и напечатай. Главное, не забудь приправить сарказмом про культурную столицу. И тогда я расскажу, что слышал в Москве в 1990е в адрес Зенита. Тогдашнего Зенита - самого нищего клуба в Высшей лиге, над которым за пределами Питера все смеялись, называя игроков мешками и ****. Ты это тоже напечатаешь?
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    tushkanlz
    1710358686
    " А на лбу у журналюги я, б , три буквы нацарапал! " - провокатор, потому что...
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