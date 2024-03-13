Фанаты «Зенита» – про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»

Не все болельщики «Зенита» смогли вовремя попасть на кубковый матч с «Динамо».

Команды встречаются в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В первой игре динамовцы победили 1:0, сейчас со счетом 2:0 ведет «Зенит».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

Группа зенитовских фанатов из-за сбоя турникетов, которые не считывали QR-код на билетах, значительно опоздала на игру.

Пока они ждали решения проблемы, скандировали кричалку про «Динамо»: «Грязный мусор время выносить!»