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    • Егоров назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Невозможно больше наблюдать за Абаскалями и Ванолями»

    Егоров назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Невозможно больше наблюдать за Абаскалями и Ванолями»

    Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».

    «Хочу, чтобы тренером «Спартака» стал Черчесов. А если не он, то тогда уж Карпин.

    Причины просты: невозможно больше наблюдать за Абаскалями, Виториями, Ванолями (Тедеско был ок, язык учил). Ни сказать ничего не могут, ни пошутить, ни нагрубить нормально. Скучно невероятно.

    Русские тренеры «Спартака» в новейшее время тоже были занудными. Аленичев и Кононов не словоохотливы, харизмы там нет. Есть другие качества, но веселья они не добавляют.

    И тут – только представьте, какой кайф будет с Черчесовым. Пикировки со СМИ, блогерами, новые крылатые фразы. И, что самое главное: нет ни одного клуба (и не только клуба), где Черчесов не дал бы результат уже в первом сезоне.

    Карпин тоже харизматик. Но совмещение сборной и «Спартака» – странная тема. Как и уход из «Ростова», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1710354087
    Тут с Егоровым можно согласиться, Саламыч - плоть от плоти спартачей. Но выдержат ли тарасовские нагрузки от Черчесова? На ЧМ- 2018 сборники больше 10 км за матч наматывали, у осетина пешком не походишь. Кроме Смолова, халявщик хренов...
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    momwig_
    1710354186
    Президент *********?..
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    k611
    1710354388
    Сколько тренеров сменилось, а чтобы команда хотя бы пару сезонов отыграла стабильно на хорошем уровне такого нет. Некоторые игроки не соответствует по уровню поставленным задачам. При Романцеве стабильно хорошо играющие футболисты были, команда имела свой узнаваемый игровой стиль.
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    Cleaner
    1710355207
    Да, за черчесовыми и карпинами в Спартаке, конечно же, можно наблюдать ВЕЧНО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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