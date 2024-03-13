Егоров назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Невозможно больше наблюдать за Абаскалями и Ванолями»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».

«Хочу, чтобы тренером «Спартака» стал Черчесов. А если не он, то тогда уж Карпин.

Причины просты: невозможно больше наблюдать за Абаскалями, Виториями, Ванолями (Тедеско был ок, язык учил). Ни сказать ничего не могут, ни пошутить, ни нагрубить нормально. Скучно невероятно.

Русские тренеры «Спартака» в новейшее время тоже были занудными. Аленичев и Кононов не словоохотливы, харизмы там нет. Есть другие качества, но веселья они не добавляют.

И тут – только представьте, какой кайф будет с Черчесовым. Пикировки со СМИ, блогерами, новые крылатые фразы. И, что самое главное: нет ни одного клуба (и не только клуба), где Черчесов не дал бы результат уже в первом сезоне.

Карпин тоже харизматик. Но совмещение сборной и «Спартака» – странная тема. Как и уход из «Ростова», – написал Егоров в своем телеграм-канале.