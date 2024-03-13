Егоров назвал желаемого тренера для «Спартака»: «Невозможно больше наблюдать за Абаскалями и Ванолями»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».
«Хочу, чтобы тренером «Спартака» стал Черчесов. А если не он, то тогда уж Карпин.
Причины просты: невозможно больше наблюдать за Абаскалями, Виториями, Ванолями (Тедеско был ок, язык учил). Ни сказать ничего не могут, ни пошутить, ни нагрубить нормально. Скучно невероятно.
Русские тренеры «Спартака» в новейшее время тоже были занудными. Аленичев и Кононов не словоохотливы, харизмы там нет. Есть другие качества, но веселья они не добавляют.
И тут – только представьте, какой кайф будет с Черчесовым. Пикировки со СМИ, блогерами, новые крылатые фразы. И, что самое главное: нет ни одного клуба (и не только клуба), где Черчесов не дал бы результат уже в первом сезоне.
Карпин тоже харизматик. Но совмещение сборной и «Спартака» – странная тема. Как и уход из «Ростова», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.