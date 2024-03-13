Радимов прошелся по Умярову: «Вот почему «Спартак» в жопе»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал заявление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

«Вы видели блеск, искры в их глазах в матче с «Факелом»? Я – нет. И я послушал интервью Умярова, который сказал после игры, что на «Зенит» они настроились, а тут настроя не хватило.

Профессиональный футболист не настроился на «Факел»? Да ты в чемпионской гонке можешь участвовать, если выиграешь. И ты говоришь, мы не настроились? С ума сошли? Даже если такие мысли есть в голове, зачем такое говорить вслух.

И тут вопросы к Абаскалю – а как он готовит команду, если на «Зенит» есть настрой, а на «Факел» – так, выйдем побегаем...

У «Зенита» вот хватило эмоций пройтись катком по «Уралу», а у «Спартака» на «Факел» не хватает? Что-то здесь не то.

И вспомните, что сказал Мостовой после игры в Екатеринбурге – что они знали о поражении «Краснодара», что им очень надо было выигрывать.

Просто сравните два этих интервью – Умярова и Мостового. Вот почему «Спартак» в жопе, а «Зенит» вырвался на первое место», – сказал Радимов.